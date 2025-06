Priolo, sindaco senza maggioranza in Consiglio comunale. L’opposizione: “le dimissioni restano l’unica via d’uscita”

“Si registra un’ulteriore sconfitta per il sindaco di Priolo Pippo Gianni, ormai privo di ogni sostegno numerico e politico in Consiglio Comunale. Nonostante l’evidente difficoltà di governare, il primo cittadino continua a ostinarsi nel suo ruolo. L’ultima adunanza si è trasformata nell’ennesimo capitolo di un teatrino politico giunto al capolinea: la proposta di variazione di bilancio da circa 4 milioni di euro è stata nuovamente bocciata, dopo essere stata respinta solo pochi giorni fa. Ancora più preoccupante è il fatto che la maxi-variazione non riguarda affatto i servizi essenziali, che continueranno a essere garantiti ai cittadini. Questo fatto smaschera i tentativi di drammatizzazione da parte dell’amministrazione”. I consiglieri di opposizione – Giarratana, Valenti, Pinnisi, Mannisi, Scuotto, Campione (Grande Sicilia), Arangio (Forza Italia), Musumeci (Siamo Priolo) – annunciano una presa di posizione politica chiara e forte nei prossimi giorni.

“A evidenziare la profonda crisi dell’esecutivo è stata la condotta ambigua del Sindaco, che dopo un timido intervento in aula ha scelto di eclissarsi, evitando il confronto e rifiutandosi di chiarire la discutibile nomina del nuovo vicesindaco, proveniente dall’ex “Identità Priolese” e ora confluita nella nuova Democrazia Cristiana – concludono – Questa nomina non solo non apporta numeri, ma ha dimostrato anche una preoccupante inconsistenza politica nel sostenere l’amministrazione. Particolarmente emblematica è stata la sua uscita dall’aula durante l’approvazione dell’aumento della Tari, una manovra che graverà ulteriormente sui bilanci delle famiglie priolesi e che ha visto l’opposizione netta dei consiglieri Giarratana, Scuotto, Arangio e Musumeci. La situazione è ulteriormente complicata dal comportamento del Presidente del Consiglio, che ha dimostrato di non saper garantire l’imparzialità del proprio ruolo istituzionale. L’allontanamento illegittimo del consigliere Campione e l’ignoranza delle gravi illazioni rivolte dalla capogruppo di “Siamo Priolo” alla consigliera Valenti rappresentano un doppio standard che mina la credibilità dell’intero Consiglio. Priolo merita molto di più di un sindaco abbandonato, di un esecutivo privo di visione e di una presidenza inadeguata. Le dimissioni del primo cittadino, oggi più che mai, non sono una scelta ma un dovere”.