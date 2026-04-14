Priolo, sorpreso mentre abbandonava rifiuti nel territorio: denunciato

Un altro “sporcaccione” beccato dalla Polizia Municipale di Priolo Gargallo mentre abbandonava rifiuti nel territorio.

Per il cittadino in questione è scattata l’identificazione e la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Sono decine le persone identificate e multate negli ultimi mesi, spesso grazie al circuito di videosorveglianza installato dall’Amministrazione comunale, a diverse segnalazioni e al lavoro della Polizia Municipale.

“L’identificazione di questi soggetti incivili, sorpresi a gettare rifiuti in diverse zone di Priolo senza rispettare modalità, orari e tipologie previste nel calendario di raccolta differenziata – commentano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Biamonte – è un piccolo segnale nei confronti dei nostri concittadini onesti, corretti e responsabili, che sono la maggior parte”.

Le attività di monitoraggio degli agenti di Polizia Municipale, su input del sindaco Gianni e del vicesindaco Biamonte, si svolgono quotidianamente e sono concentrate in particolare nei luoghi maggiormente interessati da episodi di conferimento irregolare dei rifiuti.