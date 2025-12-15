Ultime news

Priolo sostiene l’imprenditoria femminile, 7 mila euro per la nascita di nuove attività

L’iniziativa punta a favorire l’occupazione femminile, rafforzare l’autonomia economica e sociale delle donne, promuovere innovazione, sostenibilità e digitalizzazione

Il Comune di Priolo Gargallo

Pubblicato sul sito del Comune di Priolo Gargallo l’Avviso per supportare la nascita, la crescita e il consolidamento delle imprese femminili sul territorio comunale di Priolo. Sarà concesso un contributo di 7 mila euro a fondo perduto per ciascun progetto approvato.

L’iniziativa punta a favorire l’occupazione femminile, rafforzare l’autonomia economica e sociale delle donne, promuovere innovazione, sostenibilità e digitalizzazione, agevolare la conciliazione tra vita e lavoro e valorizzare le risorse e le vocazioni economiche del territorio.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026. “Si tratta di un’opportunità concreta –  affermano il Sindaco Pippo Gianni e il vice Sindaco e assessore alle Attività Produttive Alessandro Biamonte – per investire sul talento, sulle idee e sul futuro delle donne imprenditrici di Priolo“.


