Priolo, stasera il concerto dei Ricchi e Poveri

Attualità · Festeggiamenti

È il giorno dei Ricchi e Poveri a Priolo Gargallo. Questa sera, giovedì 2 ottobre, alle 21.30, il gruppo sarà protagonista del concerto in Largo dell’Autonomia Comunale, nell’ambito dei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode.

Dopo le esibizioni di Matia Bazar e Serena Brancale, la festa prosegue con una delle formazioni più longeve e conosciute della musica italiana. Sul palco arriveranno i grandi successi che hanno segnato la storia del gruppo, da “Sarà perché ti amo” a “Mamma Maria”, passando per “Voulez Vous Danser”, “Che sarà”, “Cosa sei” e “Come vorrei”.

I Ricchi e Poveri, quattro volte al Festival di Sanremo e vincitori nel 1985 con “Se m’innamoro”, hanno saputo attraversare diverse generazioni, tornando negli ultimi anni anche al centro dell’attenzione del pubblico più giovane.

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A Sanremo 2024 il gruppo ha infatti presentato “Ma non tutta la vita”, brano diventato rapidamente virale sui social, in particolare su TikTok e Instagram, anche grazie al balletto associato alla canzone.

Una serata pensata dunque per un pubblico trasversale, tra i brani che hanno accompagnato intere generazioni e il repertorio più recente della formazione.

“Un concerto evento, tra nostalgia, energia e grandi emozioni, per festeggiare in bellezza la Festa dell’Angelo Custode”, dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte.

L’ingresso al concerto è gratuito. L’appuntamento è alle 21.30 in Largo dell’Autonomia Comunale.