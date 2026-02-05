Ultime news

Priolo, stavano rubando tubi di ferro: due denunciati

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, hanno denunciato un minore ed un altro giovane di 21 anni per il reato di furto.

I Poliziotti sono intervenuti in un capannone dismesso sito sulla SP ex 114 ove erano stati segnalati, da un istituto di vigilanza privata, dei ladri in azione, intenti a trafugare 80 chili di tubi di ferro, alcuni dei quali con all’interno del rame.

Dopo le incombenze di legge, il materiale è stato restituito al legittimo rappresentante della struttura.


