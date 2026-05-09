Priolo, tenta di sfuggire ai controlli con manovre pericolose: denunciato

Nella serata di ieri, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, hanno intimato “l’Alt” ad un motociclista che non si fermava e si dava alla fuga per le vie cittadine mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità.

In un primo momento, lo stesso riusciva a far perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento ma i poliziotti, che lo avevano riconoscevano perché già noto alle forze dell’ordine, riuscivano a rintracciarlo presso la sua abitazione, denunciandolo per il reato di fuga pericolosa.

Nei confronti del giovane, un ventisettenne, sono state altresì elevate delle sanzioni amministrative perché era alla guida di un veicolo senza revisione già sottoposto, senza patente e senza copertura assicurativa.

Il mezzo sul quale il giovane viaggiava veniva sottoposto a sequestro.