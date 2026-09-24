Priolo, Ternullo (FI): “Grandi aspettative per i lavoratori e il territorio siracusano”

Politica · Polo industriale

“Accolgo con entusiasmo la notizia del passaggio di consegne al polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Il ritorno del sito sotto la gestione di un gruppo italiano, con l’acquisizione di Isab da parte di Ludoil, rappresenta una svolta strategica non solo per la sicurezza energetica del Paese, ma soprattutto per il futuro della nostra terra”: Lo dichiara

Daniela Ternullo, siracusana e vice capogruppo dei senatori di Forza Italia, commentando il completamento dell’operazione che vede la holding della famiglia Ammaturo rilevare il 51% delle quote societarie.

“Da senatrice siracusana, seguo da vicino le vicende del nostro petrolchimico e non posso che guardare con favore al piano industriale da 1,3 miliardi di euro previsto per i prossimi cinque anni – prosegue Ternullo. Non si tratta solo di numeri, ma di un impegno concreto per l’ammodernamento delle infrastrutture e per una transizione ecologica necessaria, che passa attraverso i biocarburanti di nuova generazione e la riduzione dell’impatto ambientale”.

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“La notizia più bella, però, arriva per i lavoratori e per le loro famiglie – continua la Senatrice. La garanzia di stabilità per l’attuale forza lavoro, unita alla previsione di mille figure professionali impegnate durante la fase di ammodernamento e all’inserimento stabile di un centinaio di specialisti a regime, è un ossigeno vitale per Siracusa e per

l’indotto”.

“Il Governo ha fatto la sua parte tutelando gli interessi nazionali attraverso il Golden Power – conclude la vice capogruppo di Forza Italia. Ora, però, la vera sfida si gioca in casa nostra. Auspico che questa operazione si traduca in una nuova stagione di sviluppo, sicurezza e

opportunità per il territorio”.