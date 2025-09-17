Priolo, torna il Festival del teatro amatoriale “Liberamente”. Iscrizioni fino al 30 settembre

Dopo il successo della passata edizione, torna il Festival del Teatro Amatoriale “LiberaMente”, giunto alla sua seconda edizione e diretto dalla regista Deila Caruso. La rassegna, che si terrà al Teatro Comunale di Priolo Gargallo durante la stagione inverno/primavera 2026, si propone come un appuntamento culturale di grande rilievo per la provincia di Siracusa e per l’intera Sicilia.

L’iniziativa, che celebra le tradizioni teatrali e folkloristiche del territorio, mira non solo a valorizzare le eccellenze artistiche locali, ma anche a diventare un volano di economia, turismo e cultura. Un’occasione di crescita che mantiene lo spirito di “divertimento intelligente” tipico del teatro popolare, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Il festival proporrà 6/8 spettacoli a ingresso gratuito tra gennaio e giugno 2026. Le compagnie teatrali amatoriali selezionate, provenienti da tutta la Sicilia, avranno l’opportunità di dare visibilità ad attori, registi, scenografi e autori emergenti che attraverso passione e dedizione porteranno sul palco opere originali e di qualità.

Le iscrizioni per le compagnie interessate si aprono da oggi e resteranno aperte fino al 30 settembre 2025. La partecipazione è gratuita, ma richiede alcuni requisiti: essere in possesso di partita IVA o codice fiscale associativo; avere almeno 3 anni di esperienza e tre spettacoli rappresentati negli ultimi tre anni; presentare opere non soggette a diritti d’autore o SIAE; garantire una durata minima di 90 minuti per lo spettacolo proposto.

A valutare le performance sarà una giuria composta da professionisti, giornalisti e operatori del settore, con il compito di premiare le tre migliori compagnie. Ai vincitori saranno assegnati premi in denaro.

Un appuntamento che si preannuncia come un punto di riferimento per il teatro amatoriale siciliano, capace di unire tradizione, creatività e partecipazione popolare.