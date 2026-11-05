Ultime News

Attualità Teatro comunale

Priolo, torna il Festival internazionale del balletto: tre spettacoli nel weekend

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Priolo, torna il Festival internazionale del balletto: tre spettacoli nel weekend

Dopo una breve pausa, il Festival internazionale del balletto torna al Teatro comunale di Priolo Gargallo. In programma ci sono tre spettacoli in un solo fine settimana.

Si comincia venerdì 6 novembre, alle 20.30, con “Private Callas” della compagnia Artemis Danza, un omaggio intimo alla Divina della lirica raccontato attraverso il movimento.

Sabato 7 novembre, sempre alle 20.30, la stessa compagnia porta in scena “Nel blu sa(n)remo danza”, un viaggio tra le suggestioni della musica italiana con coreografie piene di energia.

Domenica 8 novembre, alle 18.30, chiude il weekend la compagnia Zappalà Danza con il “Double Bill Lif / Love Parade”, due coreografie dedicate all’amore e alla passione.

“Siamo felici di riaccogliere al Teatro comunale di Priolo Gargallo il Festival internazionale del balletto”, dichiarano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte. “Tre serate, tre linguaggi diversi, ma un unico filo conduttore: la bellezza della danza come espressione di arte, cultura ed emozione. Il nostro teatro si conferma un punto di riferimento per il territorio, un luogo aperto a tutti, dove le famiglie, i giovani e gli appassionati possono vivere esperienze di alto livello artistico a un prezzo accessibile. Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi. Sostenere la cultura significa far crescere la nostra comunità”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche