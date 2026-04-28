Priolo, torna la giornata ecologica per la raccolta degli indumenti usati

Nuovo appuntamento con la sostenibilità ambientale nel comune di Priolo. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pippo Gianni, ha organizzato una nuova Giornata ecologica dedicata alla raccolta degli indumenti usati, iniziativa che si svolge con cadenza mensile sul territorio.

L’evento è in programma martedì 5 maggio, dalle ore 9:00 alle 16:00, presso largo dell’Autonomia Comunale, dove saranno presenti gli operatori della ditta incaricata del servizio di raccolta e successivo conferimento presso impianti autorizzati al recupero dei materiali tessili.

Durante la giornata sarà possibile conferire abiti e tessili usati (codici EER 20.01.10 e 20.01.11). Gli operatori effettueranno un controllo dei materiali consegnati e, in caso di non conformità, potranno rifiutarne il ritiro.

Gli indumenti dovranno essere consegnati preferibilmente in buste trasparenti. È possibile smaltire capi di abbigliamento, accessori come borse e scarpe, biancheria intima, oltre a materiali tessili quali tende, lenzuola, tovaglie, coperte e stoffe in genere.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte ricordano inoltre che dal 1° gennaio 2025 è vietato conferire gli indumenti nell’indifferenziata, in conformità alle normative vigenti dell’Unione Europea e recepite anche in Italia.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi al Servizio Gestione Rifiuti dell’Area Ambiente ed Ecologia del Comune di Priolo Gargallo.