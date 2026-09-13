Priolo, tornano gli abbandoni di rifiuti: decine di multe

Attualità · Ambiente

Torna a Priolo Gargallo il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Nelle ultime settimane sono diverse le segnalazioni relative a sacchi e materiali lasciati in varie zone del territorio comunale, in violazione delle modalità, degli orari e delle tipologie previste dal calendario della raccolta differenziata.

L’amministrazione comunale condanna il comportamento e annuncia che i controlli della Polizia Municipale proseguono quotidianamente. Negli ultimi mesi sono state decine le persone identificate e sanzionate, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e alle segnalazioni dei cittadini.

Le attività sono state disposte dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, che ribadiscono la linea del Comune contro chi abbandona i rifiuti.

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“Non siamo disposti a tollerare chi non rispetta l’ambiente e contribuisce ad aumentare i costi di conferimento in discarica, ricadendo sull’intera collettività”, affermano Gianni e Biamonte, che ringraziano i cittadini che effettuano correttamente la raccolta differenziata.

L’amministrazione rinnova quindi l’invito a rispettare il calendario e le modalità di conferimento, ricordando che il decoro del territorio passa anche dal corretto comportamento di ciascun cittadino.