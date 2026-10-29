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Priolo, trasporto gratuito al cimitero per disabili e anziani il 1 e 2 novembre

di Oriana Gionfriddo ·
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In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Priolo Gargallo ha organizzato un servizio straordinario di trasporto verso il cimitero comunale. È rivolto alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. L’iniziativa è dell’assessorato alle Politiche Sociali ed è realizzata in collaborazione con le Misericordie di Priolo e Floridia.

Il servizio sarà attivo il 1 e il 2 novembre, dalle 9.30 alle 12.

Per il trasporto saranno utilizzati i nuovi mezzi acquistati dall’Amministrazione comunale e lo “Scoiattolo”. È un dispositivo che aiuta negli spostamenti le persone con difficoltà motorie e permette di scendere anche dai piani alti degli edifici senza ascensore.

“Si tratta di un servizio pensato per superare gli ostacoli alla mobilità e consentire a tutti di vivere un importante momento di raccoglimento e di ricordo dei propri cari – afferma il sindaco Pippo Gianni – L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le persone più fragili e l’impegno a promuovere autonomia, accessibilità e partecipazione, affinché nessuno sia privato della possibilità di rendere omaggio ai defunti. Ringraziamo le Misericordie di Priolo Gargallo e Floridia per la disponibilità e la preziosa collaborazione”


“Questa iniziativa – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – rappresenta soltanto il primo passo di un piano di mobilità assistita che stiamo portando avanti insieme al sindaco Gianni e a tutta la Giunta. L’obiettivo è offrire ai nostri cittadini servizi sempre più efficaci e migliorare concretamente la loro qualità della vita”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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