Priolo, trasporto gratuito al cimitero per disabili e anziani il 1 e 2 novembre

Attualità · cimitero

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Priolo Gargallo ha organizzato un servizio straordinario di trasporto verso il cimitero comunale. È rivolto alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti. L’iniziativa è dell’assessorato alle Politiche Sociali ed è realizzata in collaborazione con le Misericordie di Priolo e Floridia.

Il servizio sarà attivo il 1 e il 2 novembre, dalle 9.30 alle 12.

Per il trasporto saranno utilizzati i nuovi mezzi acquistati dall’Amministrazione comunale e lo “Scoiattolo”. È un dispositivo che aiuta negli spostamenti le persone con difficoltà motorie e permette di scendere anche dai piani alti degli edifici senza ascensore.

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“Si tratta di un servizio pensato per superare gli ostacoli alla mobilità e consentire a tutti di vivere un importante momento di raccoglimento e di ricordo dei propri cari – afferma il sindaco Pippo Gianni – L’iniziativa testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le persone più fragili e l’impegno a promuovere autonomia, accessibilità e partecipazione, affinché nessuno sia privato della possibilità di rendere omaggio ai defunti. Ringraziamo le Misericordie di Priolo Gargallo e Floridia per la disponibilità e la preziosa collaborazione”





“Questa iniziativa – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – rappresenta soltanto il primo passo di un piano di mobilità assistita che stiamo portando avanti insieme al sindaco Gianni e a tutta la Giunta. L’obiettivo è offrire ai nostri cittadini servizi sempre più efficaci e migliorare concretamente la loro qualità della vita”