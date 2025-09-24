Priolo, tre immobili acquistati dal Comune consegnati alle famiglie assegnatarie

Tre alloggi a canone sostenibile sono stati consegnati questa mattina ai cittadini assegnatari, che hanno partecipato al bando pubblicato nei mesi scorsi dal Comune di Priolo Gargallo.

Sono 12 gli immobili acquistati dal Comune, che saranno affittati ad altrettante famiglie residenti a Priolo, ad un canone calmierato.

Una iniziativa che ha anticipato quella analoga del Governo nazionale e quella in itinere del Governo regionale, che punta a supportare le famiglie e al recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando nuova cementificazione.

I primi 3 alloggi sono stati consegnati oggi dal sindaco Pippo Gianni e dall’ex assessore Tonino Margagliotti, che ha seguito l’intero iter dell’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale.

Presenti il vice sindaco Alessandro Biamonte, gli assessori Maria Grazia Pulvirenti e Gipi Marullo e i cittadini assegnatari degli immobili, visibilmente soddisfatti ed emozionati.