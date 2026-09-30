Priolo, uffici comunali chiusi al pubblico il pomeriggio del 1° ottobre

Attualità · Comune

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Gli uffici del Comune di Priolo Gargallo resteranno chiusi al pubblico nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre, a partire dalle 14, in occasione degli eventi religiosi e civili organizzati per la Festa dell’Angelo Custode.

La disposizione, spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Personale Maria Grazia Pulvirenti, è stata adottata per ragioni di sicurezza, viabilità e gestione del traffico, alla luce delle modifiche alla circolazione previste durante le celebrazioni.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui Stato civile, limitatamente alle denunce di morte, Anagrafe, Servizi cimiteriali, Polizia Municipale e Protezione Civile. Restano inoltre attivi i turni di reperibilità per tutti gli uffici.

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Il rientro pomeridiano del personale sarà recuperato mercoledì 7 ottobre 2026.

L’Amministrazione comunale ha infine invitato cittadini e visitatori a collaborare con le disposizioni previste per la giornata.