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Priolo, uffici comunali chiusi al pubblico il pomeriggio del 1° ottobre

di Ottavio Gintoli ·
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Il Comune di Priolo Gargallo

Gli uffici del Comune di Priolo Gargallo resteranno chiusi al pubblico nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre, a partire dalle 14, in occasione degli eventi religiosi e civili organizzati per la Festa dell’Angelo Custode.

La disposizione, spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Personale Maria Grazia Pulvirenti, è stata adottata per ragioni di sicurezza, viabilità e gestione del traffico, alla luce delle modifiche alla circolazione previste durante le celebrazioni.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui Stato civile, limitatamente alle denunce di morte, Anagrafe, Servizi cimiteriali, Polizia Municipale e Protezione Civile. Restano inoltre attivi i turni di reperibilità per tutti gli uffici.

Il rientro pomeridiano del personale sarà recuperato mercoledì 7 ottobre 2026.

L’Amministrazione comunale ha infine invitato cittadini e visitatori a collaborare con le disposizioni previste per la giornata.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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