Priolo, uffici comunali chiusi al pubblico il pomeriggio del 1° ottobre

Gli uffici del Comune di Priolo Gargallo resteranno chiusi al pubblico nel pomeriggio di giovedì 1° ottobre, a partire dalle 14, in occasione degli eventi religiosi e civili organizzati per la Festa dell’Angelo Custode.
La disposizione, spiegano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Personale Maria Grazia Pulvirenti, è stata adottata per ragioni di sicurezza, viabilità e gestione del traffico, alla luce delle modifiche alla circolazione previste durante le celebrazioni.
Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui Stato civile, limitatamente alle denunce di morte, Anagrafe, Servizi cimiteriali, Polizia Municipale e Protezione Civile. Restano inoltre attivi i turni di reperibilità per tutti gli uffici.
Il rientro pomeridiano del personale sarà recuperato mercoledì 7 ottobre 2026.
L’Amministrazione comunale ha infine invitato cittadini e visitatori a collaborare con le disposizioni previste per la giornata.