Priolo, un nuovo progetto per l’igiene urbana e la raccolta differenziata

Si è svolta nella giornata di ieri, nella sala consiliare del Comune di Priolo Gargallo, una riunione dedicata al nuovo progetto relativo all’igiene urbana e ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, che accompagnerà la comunità per i prossimi otto anni.

L’incontro, promosso del sindaco Pippo Gianni e dal vice sindaco e assessore all’Ecologia Alessandro Biamonte, ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali Margagliotti, Arangio, Blanco e Musumeci. Presenti anche il dirigente Giandolfo e l’ingegnere Scalogna, che hanno illustrato nel dettaglio gli aspetti tecnici del progetto.

Aprendo i lavori, il vicesindaco Biamonte ha sottolineato: “Pur trattandosi in questa fase di una competenza della Giunta, abbiamo ritenuto opportuno garantire la massima trasparenza, il coinvolgimento e la partecipazione dei consiglieri comunali. Si tratta di un progetto fondamentale, che inciderà sulla qualità della vita del nostro paese nei prossimi anni”.

“Il nuovo piano – fa sapere il sindaco Gianni – nasce dall’analisi delle criticità del capitolato precedente, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini. I principi cardine saranno innovazione, tracciabilità, efficienza ed efficacia, unitamente a un maggiore controllo sia sull’azienda affidataria sia sul rispetto da parte della cittadinanza”.

Il progetto punta dunque a rafforzare la qualità dei servizi, garantendo standard più elevati in termini di pulizia e decoro urbano.

Durante l’incontro non sono mancate osservazioni e spunti di riflessione da parte dei consiglieri, in un clima sereno e collaborativo, che ha permesso di condividere idee e prospettive utili a perfezionare il piano.

Al termine della discussione, il vice sindaco ha ringraziato i presenti: “Ringrazio i consiglieri per la loro partecipazione. Il nostro obiettivo è assicurare una città più pulita, ordinata e sostenibile, grazie a servizi di igiene urbana più moderni, efficienti e vicini ai bisogni della comunità”.

Il sindaco Gianni ha infine fatto chiarezza sui dati economici legati al servizio: “La percentuale reale di differenziata è del 51,97%, e questo dato serve a sgombrare il campo da qualsiasi menzogna congenita e artatamente diffusa da chi vuole male al nostro paese, fornendo numeri distorti. Siamo invece soddisfatti di poter ascoltare e raccogliere i suggerimenti dei consiglieri, nell’interesse esclusivo della comunità”.