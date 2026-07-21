Priolo, un segnalato per possesso di droga e una denuncia per porto illegale di coltello

Agenti della Polizia di Stato, nell’ambito dei quotidiani controlli alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, hanno segnalato un uomo di 53 anni, sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso in casa con 2 grammi di hashish per uso personale.
Inoltre, nella serata, agenti delle Volanti del Commissariato di Priolo Gargallo, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso in via Reno, nel corso di un rituale controllo su strada, un giovane di 19 anni, già conosciuto alle forze di polizia, in possesso di un coltello con una lama di 19 centimetri, nascosto nella sella del ciclomotore.
Dopo le incombenze di legge, il diciannovenne è stato denunciato per porto illegale di coltello.