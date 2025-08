Priolo, una pizza insieme con i volontari della Protezione civile per ringraziarli

Il sindaco Pippo Gianni invita per una pizza i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Priolo Gargallo. Una piacevole serata trascorsa in relax, per ringraziare i tanti volontari che ogni giorno con sacrificio, dedizione e professionalità sono impegnati a tutela della comunità. Un modo per rendere il giusto merito alle donne e agli uomini di Protezione Civile per il loro lavoro e per il contributo fondamentale alla sicurezza dei cittadini. Ad oggi gli interventi totali sono stati 485 circa.

Il gruppo ha ringraziato il sindaco Gianni per la vicinanza. Alla serata erano presenti anche il presidente del Consiglio e la Giunta comunale.





Nel dettaglio, l’attività della Protezione Civile di Priolo ha riguardato soprattutto il controllo del territorio, con circa 310 interventi complessivi. Questi si sono concentrati in particolare su tre ambiti principali: 110 operazioni legate a condizioni meteo avverse, come forti piogge o venti intensi; 67 interventi per la prevenzione durante le ondate di calore, soprattutto lungo il litorale; e 133 azioni di prevenzione incendi, soprattutto in aree boschive e periurbane.

Significativa anche l’attività in situazioni di emergenza, con 83 interventi totali. Di questi, 31 sono stati effettuati in risposta a eventi meteorologici critici, mentre 33 hanno riguardato incendi attivi. La Protezione Civile è inoltre intervenuta 18 volte per criticità legate al sito Ecomac e ha partecipato a una delicata operazione di ricerca di una persona scomparsa.

A questo si aggiungono i 39 servizi prestati durante manifestazioni pubbliche, tra cui 11 interventi per l’assistenza alla popolazione e 18 per garantire la sicurezza antincendio. Infine, sono 48 le attività svolte a supporto dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, fondamentale per garantire un’azione coordinata in caso di emergenza.