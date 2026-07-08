Priolo, una raccolta firme per potenziare il reparto di oncologia a Siracusa

Ore di attesa in ospedale per i pazienti oncologici. Per tale motivo Christian Bosco annuncia che domenica 12 luglio 2026, dalle 8 alle 10.30, in piazza Quattro Canti di Priolo Gargallo si svolgerà una manifestazione e per raccogliere le firme “di tutti coloro che vogliono una sanità che funzioni e che tratti i malati oncologici con il giusto rispetto. Sarà nostra cura far avere queste firme al presidente della Regione Siciliana, all’assessore regionale e ai dirigenti dell’Asp di Siracusa. Il tempo delle chiacchiere è finito. Ora servono soluzioni concrete”.