Priolo, una rete di telerilevamento e monitoraggio contro gli incendi boschivi

Attività di sorveglianza e controllo del territorio: l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo presenta il nuovo progetto “Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi boschivi – Prevenzione incendi”, finanziato nell’ambito del POC Sicilia 2014/2020, in partenariato con la LIPU, da realizzarsi all’interno del Sito Natura 2000 “Saline di Priolo”.
“Si tratta di un sistema tecnologico avanzato – fa sapere il Sindaco Pippo Gianni – con telecamere ottiche e termiche di ultima generazione per la prevenzione incendi, la sicurezza ambientale e la protezione del territorio.”
Il workshop di presentazione del progetto si terrà giovedì 21 maggio, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze Santi Nicita della biblioteca Comunale di Priolo Gargallo, in via del Fico.
Un incontro aperto a istituzioni, professionisti, enti di controllo e cittadini, per approfondire il ruolo delle nuove tecnologie nella tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
L’incontro è patrocinato dall’ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa.
“Il progetto – conclude il Sindaco Gianni – rappresenta anche un importante strumento di supporto alle attività di sorveglianza e controllo del territorio, con possibili applicazioni a tutela dei beni culturali e delle aree sensibili”.
Gli organi di stampa sono invitati a partecipare.
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