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Priolo, una rete di telerilevamento e monitoraggio contro gli incendi boschivi

Il workshop di presentazione del progetto si terrà giovedì 21 maggio

Il Comune di Priolo Gargallo

Il workshop di presentazione del progetto si terrà giovedì 21 maggio

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Attività di sorveglianza e controllo del territorio: l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo presenta il nuovo progetto “Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi boschivi – Prevenzione incendi”, finanziato nell’ambito del POC Sicilia 2014/2020, in partenariato con la LIPU, da realizzarsi all’interno del Sito Natura 2000 “Saline di Priolo”.

“Si tratta di un sistema tecnologico avanzato – fa sapere il Sindaco Pippo Gianni – con telecamere ottiche e termiche di ultima generazione per la prevenzione incendi, la sicurezza ambientale e la protezione del territorio.

Il workshop di presentazione del progetto si terrà giovedì 21 maggio, dalle ore 09:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze Santi Nicita della biblioteca Comunale di Priolo Gargallo, in via del Fico.

Un incontro aperto a istituzioni, professionisti, enti di controllo e cittadini, per approfondire il ruolo delle nuove tecnologie nella tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.

L’incontro è patrocinato dall’ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa.

“Il progetto – conclude il Sindaco Gianni – rappresenta anche un importante strumento di supporto alle attività di sorveglianza e controllo del territorio, con possibili applicazioni a tutela dei beni culturali e delle aree sensibili”.

Gli organi di stampa sono invitati a partecipare.


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