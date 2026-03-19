Priolo, una sezione di libri per persone con vista indebolita nella biblioteca comunale

Anche la Biblioteca Comunale di Priolo Gargallo, grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del Sindaco Pippo Gianni e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Rita Limer, ha attivato un servizio di lettura facilitata per le persone con la vista indebolita.

L’interessamento personale del Sindaco e dell’assessore Limer, ha dato vita ad una collaborazione, a costo zero per il Comune di Priolo, con la Biblioteca Italiana per Ipovedenti di Treviso.

L’intesa prevede la donazione di libri di lettura di vario genere, stampati con caratteri ingranditi e con font specifici, per facilitare la lettura a persone che fanno fatica a leggere i caratteri di stampa ordinaria e per non affaticare gli occhi: ipovedenti, persone con la vista indebolita o dislessiche.

Presso la biblioteca comunale di Priolo, è già presente un piccolo nucleo di libri ad alta leggibilità.

“Iniziative di tal genere, che rendono i libri e la lettura sempre più accessibili”, dichiarano il Sindaco Gianni e l’assessore Limer, “sono da incentivare e offrire gratuitamente alla cittadinanza, in particolare alle categorie di persone più fragili”.