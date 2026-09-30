Priolo, un’opera in cristalli di sale per l’Angelo Custode: inaugurazione il 1° ottobre

Attualità · Arte Effimera

Un’opera d’arte effimera realizzata con cristalli di sale colorato sarà dedicata all’Angelo Custode, patrono di Priolo Gargallo. La composizione sarà realizzata giovedì 1 ottobre, a partire dalle 11, direttamente sul manto stradale nell’area nei pressi del Comando di Polizia Municipale e del Palazzo Comunale.

L’opera raffigurerà l’Angelo Custode di Priolo e sarà completata nel corso della giornata. L’inaugurazione è prevista alle 18, alla presenza del sindaco Pippo Gianni e del vicesindaco Alessandro Biamonte.

In occasione dell’appuntamento, gli amministratori incontreranno anche la stampa per presentare il programma degli eventi organizzati a Priolo Gargallo per le celebrazioni in onore del Santo Patrono.