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Attualità Arte Effimera

Priolo, un’opera in cristalli di sale per l’Angelo Custode: inaugurazione il 1° ottobre

di Ottavio Gintoli ·
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Bozzetto

Un’opera d’arte effimera realizzata con cristalli di sale colorato sarà dedicata all’Angelo Custode, patrono di Priolo Gargallo. La composizione sarà realizzata giovedì 1 ottobre, a partire dalle 11, direttamente sul manto stradale nell’area nei pressi del Comando di Polizia Municipale e del Palazzo Comunale.

L’opera raffigurerà l’Angelo Custode di Priolo e sarà completata nel corso della giornata. L’inaugurazione è prevista alle 18, alla presenza del sindaco Pippo Gianni e del vicesindaco Alessandro Biamonte.

In occasione dell’appuntamento, gli amministratori incontreranno anche la stampa per presentare il programma degli eventi organizzati a Priolo Gargallo per le celebrazioni in onore del Santo Patrono.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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