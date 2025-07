Priolo, Ved e Coemi consegnano la 1ª borsa di studio “Giuseppe Prestigiacomo”

Si è svolta con grande partecipazione e calore umano la cerimonia di consegna della prima edizione della Borsa di Studio “Giuseppe Prestigiacomo”, istituita da Ved e Coemi in memoria del fondatore del gruppo industriale, figura di riferimento per generazioni di collaboratori e simbolo di visione, etica e dedizione.

L’iniziativa, nata per valorizzare i giovani che si sono distinti per i loro risultati accademici, è rivolta sia ai figli dei dipendenti delle due aziende che ai residenti nei Comuni di Priolo Gargallo e Melilli, a conferma dello storico legame che Ved e Coemi mantengono con il territorio.





Alla cerimonia, tenutasi nella Sala Conferenze della sede Coemi, hanno preso parte i candidati selezionati, accolti con entusiasmo e calore da tutta la Direzione aziendale.

Ad aprire l’incontro è stato il discorso di benvenuto della Presidente Maria Pia Prestigiacomo, che ha ricordato con commozione la figura di Giuseppe Prestigiacomo rispettandone la sua eredità di grande sostenitore dei giovani che stimolava la formazione personale dalla carriera scolastica a quella specialistica per svolgere al meglio la propria professionalità, e sottolineando che a memoria di Giuseppe Prestigiacomo si celebrava questa giornata per l’impegno, il merito dei giovani “Protagonisti del Futuro” quali attori in un momento storico di grandi cambiamenti che si rifletterà sulle professionalità del domani.

Sono anche intervenuti il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, e il Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, complimentandosi per l’iniziativa e confermandone il profilo innovativo dell’imprenditore Giuseppe Prestigiacomo ricordando i valori che hanno ispirato l’iniziativa.

Durante la cerimonia, sono stati consegnati gli attestati di merito e le borse di studio individuali, accompagnati dalla lettura del titolo di studio e dell’indirizzo accademico di ciascun candidato. Ai giovani è stato anche offerto uno spazio per raccontare i propri obiettivi futuri e condividere sogni e aspirazioni, dando voce a percorsi diversi ma uniti da un filo comune: la passione e l’impegno.

Tra i premiati figurano diplomati con 100 e lode e laureati magistrali con 110 e lode in discipline che spaziano dalla medicina alla psicologia, dalle scienze ambientali al design, dalla filosofia alla chimica, testimoniando una ricchezza di talenti e una varietà di visioni sul futuro.

La cerimonia si è conclusa con l’augurio a tutti per un futuro luminoso e ricco di soddisfazione.

I premiati presenti alla cerimonia:

Alessandra Monterosso – Siracusa F.dip.COEMI – Laurea Triennale in Biotecnologie Federico Rigano – Catania F.dip.COEMI – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Sofia Maria Barbirotto – Siracusa F.dip.COEMI – Diploma, Liceo Scientifico Maria Amara – Augusta F.dip.COEMI – Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche Giorgia Coniglio – Priolo G. – Laurea Magistrale in Direzione Aziendale Melissa La Spina – Priolo G. – Laurea Triennale in Design della Comunicazione Visiva Teresa La Rosa – Priolo G. – Laurea Magistrale in Biologia Ambientale Alessandro Messina – Priolo G. – Diploma in Informatica e Telecomunicazioni Greta Bertone – Priolo G. – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Benedetta Lanza – Melilli – Laurea Magistrale in Scienze Chimiche Maryviol De Bernardi – Melilli – Laurea Magistrale in Psicologia Maria Rita Ruta – Melilli – Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei

L’iniziativa proseguirà con una seconda tornata di premiazione prevista per il settembre 2025, dedicata ai candidati che non hanno potuto presenziare all’appuntamento di luglio.