Attualità mobilità sostenibile

Priolo, via al bonus per l’acquisto di bici e ciclomotori

di Oriana Gionfriddo ·
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bonus bici

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, mantiene l’impegno assunto con i cittadini e pubblica il bando per il Bonus Bici 2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici nel territorio di Priolo Gargallo, attraverso un contributo a fondo perduto destinato all’acquisto di:
-Biciclette tradizionali
-Biciclette a pedalata assistita
-Ciclomotori

Saranno ammessi al contributo esclusivamente gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo.

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e corredate di tutta la documentazione prevista. Le istanze incomplete non potranno essere ammesse.

Questa misura rappresenta un investimento concreto per l’ambiente, la qualità della vita e una mobilità sempre più sostenibile, offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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