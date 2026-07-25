Priolo, via al bonus per l’acquisto di bici e ciclomotori

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pippo Gianni e dal vicesindaco Alessandro Biamonte, mantiene l’impegno assunto con i cittadini e pubblica il bando per il Bonus Bici 2026.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici nel territorio di Priolo Gargallo, attraverso un contributo a fondo perduto destinato all’acquisto di:
-Biciclette tradizionali
-Biciclette a pedalata assistita
-Ciclomotori
Saranno ammessi al contributo esclusivamente gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Priolo Gargallo.
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e corredate di tutta la documentazione prevista. Le istanze incomplete non potranno essere ammesse.
Questa misura rappresenta un investimento concreto per l’ambiente, la qualità della vita e una mobilità sempre più sostenibile, offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici.