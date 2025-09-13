Priolo, Vincenzo Maiorca medaglia di bronzo nella 200 mt al Campionato del Mondo di pattinaggio

Vincenzo Maiorca comincia con un grande risultato il Campionato del Mondo di pattinaggio che si sta svolgendo in Cina.
Per l’atleta della GSD Città di Priolo Gargallo è arrivata la prima medaglia di bronzo nella 200 mt ad Atleti Contrapposti.
A Vincenzo Maiorca vanno i complimenti del sindaco Pippo Gianni, del vice sindaco Alessandro Biamonte e di tutta l’Amministrazione comunale, con l’augurio che quello di oggi possa essere il primo di altri grandi risultati in questo Campionato del Mondo.
