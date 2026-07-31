Privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, in 10 ammessi alla seconda fase

Attualità · I nomi

Prosegue il percorso per la cessione della quota di maggioranza di Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Si è infatti conclusa la prima fase della procedura avviata per individuare un partner industriale a cui cedere almeno il 51% del capitale sociale.

Alla scadenza dell’avviso pubblico erano pervenute 14 manifestazioni di interesse da parte di operatori italiani e internazionali. Dopo la verifica della documentazione e dei requisiti richiesti, sono stati ammessi alla fase successiva dieci soggetti: Corporacion America Airports, Royal Schiphol Group, Mundys, Adani Airport Holdings, Save, 2i Aeroporti, Mag Overseas Investment, Oman Airports Management Company, Macquarie European Infrastructure Fund e Vinci Airports.

L’esito della prima fase è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, alla presenza del sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, della presidente di Sac Anna Quattrone e dell’amministratore delegato Nico Torrisi.

Secondo i vertici della società, l’elevato numero di manifestazioni di interesse conferma l’attrattività del sistema aeroportuale della Sicilia orientale e le prospettive di sviluppo degli scali di Catania e Comiso, considerati infrastrutture strategiche per la mobilità, il turismo e l’economia dell’isola.

Con la definizione dell’elenco degli operatori ammessi prende ora ufficialmente il via la seconda fase della procedura, durante la quale i candidati saranno invitati a presentare le proprie proposte secondo modalità e tempistiche che verranno comunicate successivamente.

L’obiettivo dell’operazione è individuare un partner industriale capace di sostenere gli investimenti necessari per lo sviluppo infrastrutturale e l’incremento della competitività dei due aeroporti.

“Il sistema aeroportuale di Catania e Comiso rappresenta un patrimonio strategico per l’intera Sicilia – ha dichiarato il sindaco di Catania Enrico Trantino –. L’ampia partecipazione nazionale e internazionale dimostra la solidità e l’attrattività di un’infrastruttura che può continuare a essere motore di sviluppo, occupazione e competitività. Il compito delle istituzioni è garantire che questo percorso produca benefici concreti per il territorio, coniugando efficienza, investimenti e interesse pubblico“.

Per la presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi, la conclusione della prima fase rappresenta “un passaggio significativo” che conferma la fiducia del mercato nelle prospettive di crescita del sistema aeroportuale siciliano. “Ora si apre una fase altrettanto importante – hanno sottolineato – nella quale sarà necessario individuare il partner in grado di presentare il progetto industriale più solido, capace di sostenere gli investimenti necessari a rafforzare la competitività degli aeroporti di Catania e Comiso“.

Sulla stessa linea anche il commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, che ha evidenziato come la procedura competitiva e trasparente sia finalizzata non soltanto alla cessione di una quota societaria, ma alla costruzione di un percorso di crescita capace di rafforzare il ruolo della Sicilia nei collegamenti nazionali e internazionali, garantendo ricadute economiche e occupazionali per il territorio.