Privatizzazione Sac. Giansiracusa chiede più tempo: “serve confronto tra i soci pubblici”

Il presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, è nuovamente intervenuto nell’ambito della procedura di privatizzazione della SAC S.p.A., società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.
Dopo la precedente richiesta di accesso agli atti e di ulteriore documentazione relativa alla procedura in corso, il presidente Giansiracusa ha trasmesso una nuova nota alla Presidente SAC, Anna Maria Rita Quattrone, inviata per conoscenza anche ai soci pubblici, evidenziando come la vicenda non possa essere ridotta a una semplice operazione societaria ma riguardi asset strategici per il futuro della Sicilia orientale.
Contestualmente, Giansiracusa ha inviato una seconda comunicazione ai soci pubblici chiedendo di condividere la richiesta di differimento della riunione informale prevista per domani 15 maggio con gli advisor incaricati della procedura.
“Riteniamo necessario – evidenzia Giansiracusa – che i soci pubblici debbano poter affrontare questo percorso con piena conoscenza degli atti e attraverso una valutazione realmente condivisa rispetto ad una scelta destinata ad avere ricadute strategiche sul territorio e sul sistema aeroportuale della Sicilia orientale”.
Nella nota viene evidenziato come la documentazione relativa all’incontro di venerdì, sin qui trasmessa, affronti temi di assoluta rilevanza strategica – governance societaria, ruolo dei soci pubblici, tutela dell’interesse pubblico, continuità del servizio e prospettive occupazionali – che richiedono ulteriori momenti di approfondimento e confronto preventivo tra i soli enti pubblici soci, oltre che con le comunità territoriali di riferimento.
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