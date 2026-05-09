Privatizzazione Sac, il Pd chiede trasparenza: “Siracusa non può restare fuori dalle scelte sull’aeroporto di Catania”

Aprire un confronto pubblico e istituzionale sulla possibile privatizzazione della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. È questa la richiesta avanzata dal Partito Democratico nel corso della conferenza stampa convocata questa mattina a Siracusa.

Attorno al tavolo il senatore Antonio Nicita, il deputato regionale Tiziano Spada, il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana, i consiglieri comunali Sara Zappulla e Angelo Greco, il consigliere provinciale Giuseppe Stefio e l’ex presidente della Provincia Bruno Marziano.

Al centro del confronto non solo il futuro dello scalo catanese, ma più in generale il sistema infrastrutturale della Sicilia orientale, con ricadute dirette anche sul territorio siracusano, sulla mobilità, sui trasporti e sullo sviluppo economico del Sud-Est.

Nicita ha annunciato l’intenzione di chiedere un’audizione in Commissione Insularità, coinvolgendo il presidente della Regione, i ministeri competenti e i componenti del Cda della Sac. “Vogliamo vederci chiaro – è la posizione del senatore –. Su una scelta così importante servono trasparenza, rassicurazioni e un dibattito pubblico nelle sedi istituzionali”.

Più duro il deputato regionale Tiziano Spada, che parla di un “colpo di mano” da parte del governo Schifani. Secondo Spada, attraverso il commissariamento di posizioni strategiche, la Regione avrebbe deciso di portare avanti una propria idea sulla Sac, “esautorando i soci”, tra cui il Libero Consorzio di Siracusa.

Il nodo politico riguarda anche la rappresentanza siracusana. Il territorio, pur detenendo una quota rilevante nella compagine societaria, sarebbe oggi assente dal Cda. Per il Pd, questo apre un problema di equilibrio e di tutela degli interessi della provincia.

“Bisogna rivedere la composizione del Consiglio di amministrazione – afferma Spada – e chiarire il ruolo di Siracusa dentro un’operazione di privatizzazione che, così com’è stata impostata, appare poco trasparente”.

A preoccupare è anche l’ipotesi di investimento da oltre un miliardo di euro, rispetto alla quale il Pd chiede di conoscere soggetti, strumenti, obiettivi e garanzie pubbliche. Da qui la richiesta di una discussione urgente anche all’Ars, con la convocazione della Commissione Territorio e Ambiente.

Il consigliere provinciale Giuseppe Stefio ha invece puntato il dito sulla sudditanza di Siracusa e della provincia nei confronti di Catania, con la Sac ennesima conferma.

Per i democratici, dunque, la privatizzazione della Sac non può essere trattata come una semplice operazione societaria. In gioco, sostengono, ci sono gli assetti infrastrutturali della Sicilia orientale e il ruolo dei territori nelle decisioni strategiche che riguardano aeroporti, trasporti e sviluppo.