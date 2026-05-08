Privatizzazione SAC, il PD di Siracusa convoca una conferenza stampa sulle infrastrutture del Sud-Est

Il futuro delle infrastrutture strategiche della Sicilia orientale approda al centro del dibattito politico. Domani, sabato 9 maggio alle ore 09:30, la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico di Siracusa, situata in viale Paolo Orsi, ospiterà una conferenza stampa dal titolo emblematico: “Vendita della SAC: strategie e interessi per la Sicilia orientale”.

L’incontro, promosso dalla Federazione Provinciale e dal Circolo PD di Siracusa, mira ad accendere i riflettori sulla vendita della SAC (Società Aeroporto Catania) e sulle ricadute che tale operazione potrebbe avere sul sistema dei trasporti e della mobilità dell’intero sud-est siciliano. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un confronto pubblico per tutelare gli interessi territoriali ed economici dell’area siracusana di fronte a scelte che condizioneranno lo sviluppo futuro dell’isola.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di rilievo del panorama politico nazionale e regionale. Interverranno il senatore Antonio Nicita, il deputato regionale Tiziano Spada e il consigliere provinciale Giuseppe Stefio.

Al tavolo dei relatori saranno presenti anche il Segretario provinciale Piergiorgio Gerratana, la Segretaria del Circolo di Siracusa Matilde Di Giovanni, l’ex Presidente della Provincia Bruno Marziano e i consiglieri comunali di Siracusa Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla.

La questione della SAC non è solo tecnica, ma investe gli equilibri strategici di un’area che vede nelle infrastrutture aeroportuali il perno fondamentale per la propria crescita economica. Il Partito Democratico intende dunque rivendicare un ruolo attivo nella difesa degli asset pubblici e nella definizione delle prospettive infrastrutturali della regione.