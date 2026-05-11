Privatizzazione Sac, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa chiede rinvio della riunione

In riferimento alla procedura in corso relativa alla privatizzazione della Sac, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, rende noto di aver formalmente richiesto il rinvio della riunione informale prevista per venerdì prossimo.

L’incontro era stato convocato per un confronto con gli advisor incaricati di seguire il percorso relativo alla possibile privatizzazione della società. La convocazione, trasmessa venerdì scorso, è stata portata all’attenzione della Presidenza del Libero Consorzio soltanto nella giornata odierna.

La richiesta di rinvio nasce dalla necessità di acquisire preventivamente tutta la documentazione già oggetto di specifica istanza di accesso agli atti presentata dal Presidente Giansiracusa. Una richiesta ritenuta necessaria nel pieno rispetto del ruolo degli enti pubblici soci e dell’importanza strategica e istituzionale delle valutazioni da compiere.

Nel corso della precedente riunione del 17 aprile scorso era inoltre emersa l’opportunità di prevedere un momento di confronto riservato ai soli soci enti locali, prima di qualsiasi ulteriore incontro.

“Riteniamo doveroso – dichiara il presidente Giansiracusa – che ogni valutazione avvenga nella massima trasparenza e nella piena conoscenza degli atti e degli elementi tecnici necessari. Parliamo di scelte che riguardano il futuro del sistema aeroportuale siciliano. Scelte che, come già annunciato, richiedono opportuni approfondimenti di settore, il confronto con il territorio e un dibattito in seno al Consiglio Provinciale, organo competente ad assumere le determinazioni finali”

La nota è stata indirizzata al presidente della Sac. È stata inoltre trasmessa a tutti gli altri soci e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società.