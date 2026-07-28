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Privatizzazione Sac, Marano e Gilistro: “Vederci chiaro per tutelare lavoratori”

di Oriana Gionfriddo ·
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ars controcorrente

“Quali le garanzie occupazionali per il personale, perché optare per una cessione di quote societarie ai privati al 51% anziché potenziare la governance pubblica e come conciliare l’operazione di privatizzazione e l’interesse dei soggetti privati con il principio di continuità territoriale. Sono queste alcune delle domande che ho rivolto ai vertici della Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, durante l’audizione in commissione Territorio, Ambiente e Mobilità all’Ars. A conclusione della seduta, il Presidente della commissione ha deciso di porre formalmente alla Società tutte le questioni sollevate affinché quest’ultima fornisca le risposte alle domande e ai dubbi sollevati da tutti i componenti della commissione parlamentare”.

Così Jose Marano, capogruppo ControCorrente e vicepresidente commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana in merito all’audizione sulla procedura di privatizzazione della SAC Società Aeroporto Catania S.p.A. che si è svolta ieri pomeriggio.

“Si tratta del secondo incontro in commissione – spiega Marano – segno tangibile della volontà di vederci chiaro per seguire passo passo una procedura che non dovrà tradursi in una svendita a danno dei siciliani e di infrastrutture assolutamente strategiche per la nostra Isola”.

“Vederci chiaro – aggiunge il deputato di ControCorrente, Carlo Gilistro – significa impedire che le logiche di potere possano prevalere sul futuro dei lavoratori e sulla tutela dei livelli occupazionali ma anche sul diritto alla mobilità dei siciliani e sulla necessità di trasformare i due scali in una leva strategica di sviluppo e di crescita economica del territorio”.

I deputati del gruppo parlamentare ControCorrente, Marano, Gilistro, Ismaele La Vardera e Alessandro De Leo: “Stiamo seguendo attentamente la vicenda – spiegano – l’interesse dei siciliani si fa alla luce del sole, dando risposte chiare e precise non in relazione agli interessi di questo o quell’altro soggetto privato ma alle esigenze dei cittadini e dei territori in cui vivono”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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