Privatizzazione Sac, passa la mozione Stefio: Siracusa vuole contare nelle scelte

Politica · Aeroporto

Via libera all’unanimità dei presenti all’atto di indirizzo presentato dal consigliere Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini.

Il Consiglio del Libero Consorzio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione presentata dal consigliere Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini, sul processo di privatizzazione della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

L’atto di indirizzo conferisce al presidente dell’ente un mandato esplorativo per avviare un confronto istituzionale con gli altri soci pubblici della società, in particolare la Città metropolitana di Catania e il Comune di Comiso, con l’obiettivo di coordinare le rispettive posizioni e tutelare gli interessi del territorio nella ridefinizione degli assetti societari.

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Il documento si inserisce nel percorso già avviato dal Consiglio provinciale, che aveva espresso un primo indirizzo lo scorso 3 giugno. Un ulteriore confronto si era svolto il 28 settembre, senza però arrivare all’approvazione di un nuovo atto a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale.

Tra i temi sui quali il presidente potrà avviare interlocuzioni figurano la futura governance della Sac, la definizione dello statuto e le prerogative dei soci pubblici. Previsti anche approfondimenti sui criteri e sulle modalità di individuazione della commissione di valutazione, oltre che sulle prospettive di sviluppo degli aeroporti di Catania e Comiso, sulla salvaguardia occupazionale e sugli investimenti.

Nell’attività di confronto il presidente potrà avvalersi del supporto tecnico del professor Sanfilippo, professionista già incaricato dal Libero Consorzio. Il mandato, tuttavia, non autorizza trattative vincolanti né modifiche alla procedura di selezione del socio privato. Il documento precisa infatti che ogni interlocuzione dovrà rispettare le regole della gara in corso e le competenze degli organi societari. Eventuali questioni che richiedano nuove decisioni potranno essere riportate all’esame del Consiglio.

Con il voto unanime dei presenti, il Libero Consorzio ribadisce dunque la volontà di mantenere un ruolo attivo nel confronto sulla privatizzazione della Sac, puntando sul coordinamento tra i soci pubblici per tutelare le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale e gli interessi dei territori coinvolti.