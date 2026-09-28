Pro Sport Melilli, buone indicazioni dall’Open League FIJLKAM di Taranto

Sport · Competizioni

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Trasferta a Taranto e importanti indicazioni per la Pro Sport Melilli, impegnata al PalaMazzola nell’Open League FIJLKAM, competizione nazionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane. A seguire le due atlete melillesi è stato il coach Samuel Nocera.

Tra le protagoniste della giornata c’è stata Noemi Mazzotta, impegnata nella categoria Junior -66 kg. L’atleta della Pro Sport Melilli ha iniziato la competizione con due vittorie nette, imponendosi nel primo incontro per 11-2 e nel secondo per 10-1.

Il percorso di Noemi si è interrotto in semifinale al termine di un confronto combattuto contro un’atleta campana che avrebbe poi conquistato il primo posto nella manifestazione. Mazzotta è riuscita anche a portarsi in vantaggio durante il match, prima di cedere nella parte finale.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

La sconfitta in semifinale ha comunque permesso all’atleta melillese di accedere alla finale per la medaglia di bronzo. Anche in questo incontro Noemi è partita con determinazione, riuscendo a portarsi avanti nel punteggio, ma non è riuscita a completare la rimonta verso il podio.

Per Mazzotta il bilancio resta quindi quello di due vittorie ottenute nelle fasi iniziali, una semifinale combattuta e una finale per il terzo posto. Un percorso che ha fornito indicazioni positive sul lavoro svolto in preparazione dei prossimi appuntamenti agonistici.

Per Glenda Carta, invece, quella di Taranto ha rappresentato la prima esperienza agonistica fuori dalla Sicilia. La giovane atleta ha gareggiato nella categoria Under 14 -47 kg, misurandosi per la prima volta con una competizione di livello nazionale.

Il suo cammino si è concluso al primo incontro, ma l’esperienza al PalaMazzola ha rappresentato un’importante occasione di confronto con atlete provenienti da altre realtà. Un passaggio utile per accumulare esperienza e affrontare con maggiore consapevolezza i prossimi impegni.

La Pro Sport Melilli torna dunque dalla trasferta pugliese con il percorso di Noemi Mazzotta e l’esordio nazionale di Glenda Carta. Per entrambe, seppur con risultati differenti, la competizione rappresenta una tappa nel percorso agonistico e di crescita tecnica.