Problemi idrici a Siracusa, concluse le riparazioni: situazione alla normalità in giornata

Dopo un’altra giornata particolarmente difficile per il servizio idrico cittadino, Siracusa prova lentamente a tornare alla normalità. Le conseguenze dei blackout che, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno provocato guasti lungo le condotte di adduzione e ridotto i livelli dei serbatoi si sono fatte sentire per tutta la giornata di ieri, con pesanti disagi in diversi quartieri e soprattutto a Ortigia.

La situazione è stata tale da rendere necessario anche l’intervento del Comune, che attraverso la Protezione civile ha predisposto un’autobotte in piazza Archimede, mettendo a disposizione dei residenti acqua potabile per far fronte alle necessità più urgenti, mentre proseguivano gli interventi di Aretusacque sulla rete.

Questa mattina, Aretusacque con una nota ufficiale informa che sono stati completati gli interventi di riparazione delle perdite che si erano verificate lungo le condotte a seguito delle micro-interruzioni dell’energia elettrica registrate nella notte tra il 9 e il 10 luglio.

Le ripetute interruzioni dell’alimentazione elettrica, oltre ad aver provocato i guasti successivamente riparati, hanno avuto come conseguenza indiretta un generale abbassamento dei livelli di tutti i serbatoi cittadini, rendendo necessario un progressivo riequilibrio dell’intero sistema idrico.

Il personale operativo di Aretusacque è al lavoro senza interruzione dalla notte scorsa. Dopo aver completato le riparazioni, i tecnici sono attualmente impegnati nelle operazioni di gestione dei flussi idrici, nel graduale riempimento dei serbatoi e nell’eliminazione delle sacche d’aria presenti nella rete, attività indispensabili per il pieno ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio.

Grazie al costante monitoraggio del sistema e al lavoro ininterrotto delle squadre operative, Aretusacque prevede un progressivo ritorno alla normalità nel corso della giornata odierna.

L’azienda rivolge un appello alla collaborazione della cittadinanza in questa delicata fase di riequilibrio del sistema idrico, invitando tutti a cercare di limitare i consumi agli usi strettamente necessari e ad evitare sprechi d’acqua. Un utilizzo responsabile della risorsa consentirà un più rapido ripristino delle normali condizioni di esercizio e della regolarità del servizio in tutte le zone della città.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate e continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione, fornendo eventuali ulteriori aggiornamenti qualora necessari.