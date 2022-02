Procedimenti e sanzioni ai dipendenti dopo azione giudiziaria, Fp Cisl chiede un confronto con Irsap Siracusa

“Sollecitiamo l’Irsap all’immediato ritiro degli atti di avvio dei procedimenti disciplinari ed alla revoca delle sanzioni disciplinari già irrogate, invitando gli organi di vigilanza a fare piena luce sugli accadimenti recenti all’interno dell’amministrazione”. A chiederlo sono stati il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera e il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, che hanno rivolto un documento al direttore generale dell’Irsap, Gaetano Collura, al commissario ad acta, Giovanni Perino ed all’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano.

“La vicenda ha preso avvio – hanno sottolineato Montera e Passanisi – da un ricorso monitorio di diversi dipendenti dell’Irsap al Giudice del lavoro per ottenere il pagamento degli arretrati retributivi contrattuali previsti dall’applicazione del contratto collettivo 2016/2018. Nonostante la pronuncia del Tribunale di Siracusa in loro favore, i lavoratori dell’ente si sono poi visti costretti a richiedere la liquidazione delle somme dovute, in esecuzione della sentenza, promuovendo decreto ingiuntivo nei confronti dell’amministrazione dell’Irsap”.

Nel frattempo l’Irsap, così come hanno rilevato dalla Cisl Fp, ha immotivatamente sottoposto a procedimento disciplinare i dipendenti che hanno promosso l’azione giudiziaria, contestando loro il danno delle procurate spese legali e giudiziarie. “È paradossale – continuano i sindacalisti –, a nostro parere, la circostanza di ritenere illecito l’esercizio del diritto dei lavoratori di richiedere l’applicazione delle previsioni contrattuali atteso che sia stato l’ente, invece, ad avere procurato danno all’Erario, con la decisione, palesemente priva di fondamento giuridico, di proporre opposizione all’atto giudiziario ingiuntivo del pagamento”. Vicenda su cui il sindacato intende andare fino in fondo, non escludendo di dare anche battaglia per garantire le ragioni e le esigenze dei dipendenti. “La Cisl Fp ha preavvisato i vertici dell’Irsap – hanno concluso Montera e Passanisi – che in assenza di risposte alle richieste avanzate dal sindacato, non esiteranno a tutelare i diritti dei lavoratori associati in ogni sede, se necessario anche attraverso azioni legali”.