Processo Eni e presunta Loggia Ungheria, la Procura di Milano chiede oltre sei anni per Amara

Si è tenuta giovedì 25 giugno, al Tribunale di Milano, una nuova udienza del processo che vede imputati Piero Amara e altri soggetti nell’ambito della vicenda giudiziaria legata alla presunta “Loggia Ungheria”. Nel corso della requisitoria, la Procura di Milano ha formulato richieste di condanna e assoluzione nei confronti degli imputati coinvolti nel procedimento.

Per l’ex legale esterno di Eni, Piero Amara, e per l’ex manager Vincenzo Armanna, accusati di associazione per delinquere e, per alcuni capi d’imputazione, anche di calunnia nei confronti dell’amministratore delegato Claudio Descalzi e dell’ex responsabile delle risorse umane Claudio Granata, i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione.

Entrambi sono imputati nel procedimento che vede costituiti come parti civili Claudio Descalzi, Claudio Granata ed Eni. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero avuto un ruolo nelle presunte attività illecite oggetto dell’inchiesta che negli anni ha coinvolto il gruppo energetico e diversi suoi ex dirigenti.

Richiesta di condanna anche per Michele Bianco, avvocato dell’ufficio legale interno di Eni, per il quale la Procura ha chiesto una pena di quattro anni di reclusione.

Nel corso dell’udienza, i magistrati hanno inoltre avanzato una richiesta di condanna a tre anni di carcere per l’imprenditore Francesco Mazzagatti, azionista della società Napag, imputato per autoriciclaggio.

Diversa la posizione di altri imputati coinvolti nel procedimento. Per alcuni, infatti, la Procura ha ritenuto intervenuta la prescrizione dei reati contestati, mentre per altri ha chiesto l’assoluzione con formula piena.

Tra questi figura Massimo Mantovani, ex responsabile dell’ufficio legale di Eni, per il quale i pubblici ministeri hanno domandato l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” relativamente a una contestazione e “perché il fatto non sussiste” per un’altra imputazione.

Richiesta di assoluzione anche per Antonio Vella, già vice amministratore delegato del gruppo petrolifero, ritenuto estraneo alle accuse contestate nel procedimento.