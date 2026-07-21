Processo Piramide: il funzionario di Melilli Salvatore Salafia prosciolto dopo 10 anni

Cronaca · Cisma

Si conclude dopo oltre 10 anni la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Salvatore Salafia, geometra e funzionario del Comune di Melilli, tra gli imputati del procedimento “Piramide”, nel quale era chiamato a rispondere dell’accusa di corruzione.

Il Tribunale di Catania, a seguito dello stralcio della sua posizione, ha pronunciato il non doversi procedere, definendo in via definitiva la sua partecipazione al procedimento, che prosegue invece nei confronti degli altri imputati. L’inchiesta “Piramide” coinvolge amministratori pubblici, imprenditori e funzionari regionali ed è incentrata su diverse ipotesi di reato.

Quello definito dal Tribunale rappresenta l’ultimo capitolo di un lungo iter giudiziario che, nel corso degli anni, ha interessato Salafia anche in altri procedimenti. Tra questi figura il filone relativo alla discarica Cisma Ambiente, nel quale il funzionario comunale era imputato, insieme ai responsabili della società di gestione dell’impianto e ad alcuni dirigenti regionali, con l’accusa di traffico illecito di rifiuti.

Anche in quel caso il procedimento si è concluso con una sentenza di assoluzione, divenuta definitiva dopo la mancata impugnazione da parte della Procura nei suoi confronti, mentre l’appello è stato proposto nei confronti di altri imputati.

Secondo quanto riferito dalla difesa, anche gli altri procedimenti che hanno interessato Salafia nel corso degli anni si sono conclusi con sentenze di assoluzione.

Per oltre un decennio il funzionario del Comune di Melilli ha affrontato le conseguenze delle indagini e dei processi, durante i quali è stato anche destinatario di misure cautelari.

Per tutta la durata della vicenda è stato assistito dall’avvocato Angelo Palermo, del Foro di Catania, che ne ha curato la difesa nei diversi procedimenti fino alla definizione della posizione nel processo “Piramide”.

Con la decisione del Tribunale di Catania si chiude quindi definitivamente la posizione giudiziaria di Salafia nell’ambito dell’inchiesta “Piramide”, il processo prosegue nei confronti degli altri imputati.