Proclamato lo stato di agitazione al carcere di Siracusa: “agenti senza cambio mensa per 8 ore”

Nuove tensioni all’interno della casa circondariale di Siracusa. L’Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, ha proclamato lo stato di agitazione del personale denunciando quella che definisce una grave anomalia organizzativa nella gestione dei servizi interni. A renderlo noto è il segretario provinciale Giuseppe Argentino, che punta il dito contro la mancata sostituzione di alcuni agenti impegnati nei turni di servizio, rimasti in sezione per l’intera durata del turno senza la possibilità di recarsi a mensa.

Secondo quanto riferito dal sindacato, dopo una prima segnalazione avanzata alla Direzione nella giornata precedente, il problema si sarebbe ripresentato anche il 28 maggio. Tre unità di Polizia Penitenziaria, infatti, non avrebbero ricevuto il cambio necessario per poter usufruire della pausa pranzo, restando in servizio per otto ore consecutive. “Si tratta di una situazione che lede i diritti del personale – sostiene Argentino – e che diventa ancora più grave considerando che vi era personale del servizio giornaliero che avrebbe potuto garantire il cambio”.

L’Osapp riferisce inoltre che in uno degli uffici erano presenti tre unità di personale: una avrebbe effettuato regolarmente il cambio mensa, mentre le altre due, dopo essersi assentate per una pausa, non sarebbero intervenute per consentire agli agenti in servizio di raggiungere la mensa.

Da qui le critiche alla gestione organizzativa della struttura e al coordinamento dei servizi. Il sindacato si chiede perché, nonostante le precedenti segnalazioni, non siano stati adottati correttivi e perché non vengano individuate eventuali responsabilità.

“Non possiamo più tollerare questa inerzia – afferma Argentino –. Per questo motivo abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Siracusa”. L’Osapp ha inoltre informato il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, chiedendo verifiche approfondite su quanto starebbe accadendo all’interno dell’istituto di pena aretuseo. Il sindacato conclude annunciando che, in assenza di risposte concrete, non si escludono ulteriori iniziative di protesta.