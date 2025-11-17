Profumi contraffatti e due armi “bianche” sequestrate dalla Polizia Locale di Melilli

Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente sul territorio comunale, la Polizia Locale di Melilli ha portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro di numerosi prodotti contraffatti e di due armi bianche.

Gli agenti, impegnati in servizi mirati alla tutela della legalità, hanno fermato un cittadino campano il quale è stato trovato in possesso di una consistente quantità di profumi recanti marchi contraffatti, destinati alla vendita illegale ai danni di ignari cittadini. Insospettiti dal comportamento dell’uomo, gli operatori hanno effettuato ulteriori verifiche che hanno portato al rinvenimento anche di due armi bianche.

Il soggetto è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, vendita di prodotti contraffatti e porto di armi non consentite.

Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Claudio Cava, ha dichiarato: “Queste operazioni sono il risultato della presenza costante dei nostri agenti sul territorio. Invitiamo la cittadinanza a diffidare di chi propone articoli griffati a prezzi improbabili: nel 99% dei casi si tratta di prodotti contraffatti, non originali e potenzialmente pericolosi per la salute.”

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento alla Polizia Locale per il costante impegno profuso nella salvaguardia della sicurezza, della legalità e della salute dei cittadini.