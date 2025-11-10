Ultime news

Progetto Civico Italia sbarca anche a Siracusa: Carmelo Miceli incontra alcuni esponenti del mondo “progressista”

Dopo la nascita del primo coordinamento regionale di Progetto Civico Italia, la rete che riunisce amministratori locali e realtà civiche di area progressista, anche Siracusa entra nel radar del movimento. Nei giorni scorsi Carmelo Miceli, avvocato palermitano ed ex dirigente del Partito Democratico, oggi coordinatore regionale del progetto, è stato in città per un incontro informale con esponenti politici locali ed ex appartenenti al Pd e al Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di gettare le basi per un gruppo territoriale siracusano.

La rete civica, lanciata a Palermo a fine ottobre a Palazzo dei Normanni da Alessandro Onorato, assessore della giunta Gualtieri a Roma, insieme a Ismaele La Vardera e allo stesso Miceli, punta a costruire un’area progressista alternativa e concreta, fondata sul dialogo diretto con i territori.

La differenza di Progetto Civico Italia è già nel nome – ha spiegato Miceli –. È fatta di persone che ogni giorno, per ruolo o funzione, si confrontano con i problemi reali della gente. Parlare con gli amministratori locali significa riportare le questioni concrete al centro dell’agenda politica”.

Miceli ha poi sottolineato come il confronto a Siracusa sia servito anche per affrontare temi urgenti come il rischio idrogeologico, aggravato dal cambiamento climatico, e le criticità del sistema sanitario e della sicurezza urbana.
Serve una politica capace di guardare al medio e lungo termine – ha aggiunto –. Le piogge torrenziali che hanno colpito la città dimostrano che le infrastrutture non sono pronte. È da qui che bisogna ripartire”.

Durante l’incontro, Miceli ha anche lanciato un messaggio politico più ampio: “sta emergendo un sistema di potere che non governa ma comanda – ha detto –. Oggi si va avanti solo se si appartiene a qualcuno, e questo genera ingiustizia sociale. Progetto Civico Italia vuole rimettere al centro il merito e l’impegno”.

Infine, il coordinatore regionale ha ribadito la collocazione politica del movimento. “Siamo marcatamente di centrosinistra – conclude Miceli -, con l’ambizione di recuperare persone e realtà che non si sono più riconosciute in questo campo e che, disgraziatamente, si sono consegnate ad altri”.


