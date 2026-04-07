Progetto Icaro, la Polizia Stradale di Siracusa ospita gli alunni del comprensivo Giaracà

Nell’ambito delle attività del Progetto Icaro, la Sezione della Polizia Stradale di Siracusa ha aperto le porte dei propri uffici agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Giaracà”.

Protagonisti della giornata sono stati i bambini delle prime classi della scuola primaria, che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa accompagnati dalle proprie insegnanti.

L’esperienza, dal forte valore formativo, ha avuto inizio all’interno della “Cittadella della Sicurezza”, un’area allestita per riprodurre un percorso urbano in miniatura.

Attraverso un mix di gioco, simulazioni e attività pratiche, i bambini hanno scoperto l’importanza della segnaletica e il corretto comportamento da adottare, sia come pedoni sia come futuri automobilisti.

La giornata si è poi conclusa con una visita degli uffici ed ai mezzi della Polizia Stradale, arricchita dalla proiezione nella “sala della sicurezza stradale” appositivamente allestita, di brevi cartoon educativi che hanno permesso agli alunni di immedesimarsi nelle corrette condotte stradali in un clima gioioso e coinvolgente.

Al termine della visita, il Dirigente della Sezione, ha nominato tutti gli alunni “ambasciatori della sicurezza stradale” affidando loro il compito di sensibilizzare gli adulti al rispetto delle regole alla guida.

Un’iniziativa educativa quindi, che unisce formazione e divertimento, rafforzando il legame tra istituzione e cittadini già a partire dalle nuove generazioni.

I piccoli alunni sono tornati a casa entusiasti, con un bagaglio di esperienze nuove e un messaggio chiaro: la sicurezza stradale inizia dai gesti di ogni giorno.