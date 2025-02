Progetto Icaro, la Polizia Stradale incontra gli alunni di Siracusa e Sortino

Continua con rinnovato interesse il progetto Icaro, un’importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti di ogni ordine e grado in partenariato con il MIUR, il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, la Fondazione Ania, il Moige, la Federazione Ciclistica Italiana, Enel Green Power, il gruppo autostradale ASTM-SIAS/SINA. Il progetto, giunto quest’anno alla sua 25°edizione e realizzato nel territorio Aretuseo dalla Polizia Stradale di Siracusa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale ha coinvolto, nella mattinata odierna, circa 150 alunni degli istituti della Scuola Primaria “Costanzo” di Siracusa e “Columba” di Sortino.

I piccoli partecipanti hanno avuto modo di vivere in prima persona momenti da “poliziotto” visitando i vari uffici operativi, il parco auto della Polizia e la “cittadella della sicurezza”, un’area tematica realizzata all’interno del piazzale della stessa struttura ove insistono gli uffici della Polstrada. Particolarmente coinvolgente è stato il saluto che i bambini hanno voluto trasmettere via radio dalla Sala Operativa della Sezione, ricevendo in tempo reale l’affettuosa risposta dalla Centro Operativo della Polstrada di Catania e da tutte le autopattuglie impiegate sui territori della Sicilia Orientale. Un approccio virtuoso, che avvicina i futuri conducenti di domani alle prime, fondamentali nozioni sulla sicurezza e sul rispetto dei valori della vita e della prudenza.