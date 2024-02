Progetto “Il sabato della salute”: al parco commerciale Belvedere manovre rianimatorie nell’emergenza

Si continua con il progetto “Il sabato della salute” (attivo fino al 20 aprile), un’iniziativa di prevenzione sanitaria, promossa dall’Area Salute di Lions International Distretto 108 Yb – Sicilia, coordinatore Dr. Giuseppe Daidone al Parco Commerciale Belvedere.

Sabato 17 febbraio dalle 10 alle 13 si darà spazio al progetto “Viva Sofia: due mani per la vita” , un service che ha lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale di emergenza, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore.

I Lions italiani, prendendo spunto da quanto accaduto realmente a Sofia, una bambina di Faenza che si stava soffocando con un gamberetto e che è stata salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, appresa durante un corso organizzato un Lions Club, hanno dato continuità a questa attività dal 2016.

Le competenze sanitarie e più nello specifico mediche dei Lions hanno già consentito di proporsi come interlocutore per sensibilizzare, informare e formare genitori, nonni, educatrici delle scuole primarie e degli asili nido e dell’infanzia, studenti delle scuole superiori.

In Europa ogni anno 400.000 persone muoiono di arresto cardio-circolatorio extra ospedaliero; in Italia circa 60.000. Ogniminuto passato senza eseguire alcuna manovra di rianimazione corrisponde al 10% in meno di possibilità della vittima di sopravvivere e, in caso di sopravvivenza, di non avere nessun danno neurologico irreversibile.

Anche l’ostruzione da corpo estraneo rappresenta una seconda causa accidentale di pericolo, potenzialmente mortale, risolvibile facilmente con l’apprendimento di una semplice manovra salvavita da effettuare con le sole mani. Si stima che ogni anno circa 20 bambini in Italia muoiano per ostruzione da corpo estraneo; negli Stati Uniti le vittime sono state 4864, di cui 2751 con oltre 75 anni.

La campagna di prevenzione attiva al Parco Commerciale Belvedere Viale Garrone Contrada Spalla Città Giardino Melilli seguirà il seguente calendario:

– 17 FEBBRAIO: VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA manovre rianimatorie nell’emergenza

– 24 FEBBRAIO:CONTRASTO ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE CON E SENZA SOSTANZE

– 2 MARZO: SCREENINGS ONCOLOGICI – PROGETTO MARTINA parliamo ai giovani di tumore

– 9 MARZO: SCREENINGS CARDIOLOGICI

– 16 MARZO: DONAZIONE DEL SANGUE – DONAZIONE ORGANI – DONAZIONE MIDOLLO

– 23 MARZO: SALUTE E FERTILITA’

– 30 MARZO: SCREENING VISTA

– 6 APRILE: LOTTA ALLA OBESITA’ INFANTILE – IGIENE ORALE DELL’INFANZIA

– 13 APRILE: PREVENZIONE MALATTIE DELLA TERZA ETA’ – OSTEOPOROSI – ALZHEIMER

– 20 APRILE: CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL DIABETE – PROGETTO CANE ALLERTA DIABETE

Il Parco Commerciale Belvedere e i professionisti Lions e Asp danno la possibilità di incontrare i cittadini per visite gratuite e informazioni sulle opportunità offerte in ambito diagnostico e dei percorsi terapeutici, oltre che sulle tecniche innovative adottate nel campo dell’emergenze. Un’attività che ricordiamo essere di sostegno e a favore della comunità territoriale al fine di promuovere e diffondere messaggi informativi e formativi, in ambito sociale, culturale sanitario e ambientale, affinché i centri commerciali possano essere non solo punti di riferimento per lo shopping, ma anche luoghi di riferimento per il territorio e per i loro cittadini.