Progetto per Largo della Gancia, Scimonelli si arrabbia: “Commissione consiliare competente non coinvolta”. E la convoca d’urgenza…

“In qualità di Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, prendo atto delle notizie diffuse in merito all’approvazione del nuovo progetto di riqualificazione di Largo della Gancia, che comprenderebbe – secondo quanto appreso dalla stampa – la realizzazione di una piazza con statua dedicata a Enzo Maiorca, l’illuminazione del ponte ciclopedonale e la riqualificazione del Piazzale delle Poste”. Così in una nota il consigliere comunale Ivan Scimonelli, esponente di Insieme e presidente della IV Commissione consiliare.

“Tale intervento, pur riconoscendo le finalità di valorizzazione urbana che lo ispirano, risulta incidere in maniera significativa sulla viabilità della zona sud di Ortigia, prevedendo modifiche sostanziali al sistema di accesso e uscita dall’isola (in particolare su via Eolo e via Nizza). È pertanto doveroso rilevare, con rammarico, che ancora una volta la Commissione competente per materia non è stata preventivamente informata né coinvolta nella fase di progettazione o valutazione degli impatti. Una prassi che non solo svilisce il ruolo degli organi consiliari di indirizzo e controllo, ma priva la città di un confronto trasparente e costruttivo su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei residenti”, aggiunge.

“Ritengo indispensabile che ogni intervento di trasformazione urbana sia accompagnato da uno studio di impatto sulla mobilità, da un percorso partecipativo reale con i cittadini interessati e, soprattutto, da una preventiva informazione agli organi istituzionali competenti. Per tali motivi, comunico la mia intenzione di convocare con urgenza la IV Commissione al fine di approfondire l’argomento, acquisire i relativi atti progettuali e invitare l’Amministrazione a fornire chiarimenti in merito alla pianificazione e alle scelte operate. Siracusa ha bisogno di una visione condivisa, non di decisioni imposte”, conclude.