Scudetti e convocazioni al Mondiale: lo Star Padel Floridia e i suoi giovani terribili

In studio con il tecnico Adriano Sammatrice, il presidente dello Star Padel Massimo Stella e gli atleti Stefano Indomenico, Gabriele Laurino, Andrea Di Martino e Luna Di Battista

23 settembre

Programma dei lavori pubblici, debiti fuori bilancio e fondazione “Siracusa 2023”: il Consiglio comunale torna in aula

In mattinata si è aggiunto un ulteriore punto: la “Integrazione e modifica al Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/2027”

Consiglio comunale Siracusa

Il Consiglio comunale torna in aula domani, martedì 23 settembre, alle 18. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione della “Seconda integrazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2025/27”; il riconoscimento di un debito fuori bilancio; l’approvazione dello Statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione “Siracusa 2023” con il Comune nella qualità di socio fondatore.

In programma anche la trattazione di due mozioni: la prima di Ivan Scimonelli per l’inserimento della manifestazione Agon nel “Calendario patrimoniale cittadino 2026”; la seconda del Pd avente ad oggetto la “Valorizzazione ed il potenziamento del sistema bibliotecario comunale”.

