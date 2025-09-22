Programma dei lavori pubblici, debiti fuori bilancio e fondazione “Siracusa 2023”: il Consiglio comunale torna in aula

Il Consiglio comunale torna in aula domani, martedì 23 settembre, alle 18. Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione della “Seconda integrazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2025/27”; il riconoscimento di un debito fuori bilancio; l’approvazione dello Statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione “Siracusa 2023” con il Comune nella qualità di socio fondatore.
In programma anche la trattazione di due mozioni: la prima di Ivan Scimonelli per l’inserimento della manifestazione Agon nel “Calendario patrimoniale cittadino 2026”; la seconda del Pd avente ad oggetto la “Valorizzazione ed il potenziamento del sistema bibliotecario comunale”.
In mattinata si è aggiunto un ulteriore punto: la “Integrazione e modifica al Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025/2027”.
