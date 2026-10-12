Promozione, bel pari del Cassibile contro il Serradifalco

Vincono Noto, che resta a punteggio pieno, Canicattini e Atletico Megara, perde la Megarese mentre il Cassibile impone il pari al Serradifalco.
Noto vittorioso in trasferta in una partita complicata contro il Ragusa Boys: Parisi fa uno a uno, pareggio dei locali e poi gol vittoria di Gazzara e granata a 9 punti in tre gare.
Il Canicattini vince in casa 2 a 0 contro la Sammarinese. A segno Napoli e Rossitto. Ne ha fatti cinque, invece, l’Atletico Megara al Qal’At: in rete Carbonaro (2), Fichera, Scapellato e Cracchiolo.
Il pareggio del Cassibile contro il forte Serradifalco porta la firma di Buccheri.
Finisce 7 a 0, invece la partita tra Santacroce e Megarese.
Prossimo turno, si gioca mercoledì: Noto-Serradifalco, Casmenarum Comiso-Canicattini, Cassibile-Frigintini; Santa Anna-Atl. Megara e Megarese-Barrese.