Promozione, esordio vincente per Canicattini e Priolo. Rammarico Noto e Megara

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Giocavano tutte e 4 in trasferta le siracusane di Promozione.

Vince il Canicattini, che ne ha rifilati 5 al Gela. In rete Rossitto, doppietta per lui, Ferraguto, Sanfilippo e Napoli. Vittoria per il Priolo: 3 a 0 sul Frigintini con le reti di Russo, Cavallo e Ferla.

Pareggia 2 a 2 il Noto, ma poteva essere un’altra vittoria. In vantaggio 2 a 0 con le reti di Gabrielli e Sanchez, i granata (ieri in maglia gialla) si sono fatti recuperare a inizio secondo tempo.

Sconfitta per il Megara Augusta contro la Gyminica Scordia. E non sono mancate le emozioni: due volte sotto, il Megara ha trovato due volte il pari, per poi cadere a pochi minuti dalla fine. In rete Mongelli e Fichera.