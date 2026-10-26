Promozione, goleada Noto, vincono Megara e Megarese. Pari Cassibile

Sport · Girone D

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Vincono le due megaresi, il derby tra Noto e Canicattini finisce in goleada per i granata, il Cassibile invece pareggia in casa. Questo il resoconto delle siracusane nella sesta giornata del Girone D di Promozione.

Negli anticipi di sabato grande festa le due squadre di Augusta: l’Atletico Megara ha vinto 4 a 1 in casa contro il Serradifalco grazie alle reti di Sinatra (doppietta), Scapellato e Carbonaro. Sorride la Megarese per la prima vittoria stagionale: 2 a 0 sul campo del Pro Ragusa.

Il derby tra Noto e Canicattini finisce con la goleada dei granata. In rete Ricca, due volte, Fusca, Parisi e Gabrielli. Noto che ha sbagliato un rigore sullo 0 a 0 (tirato fuori da Caldarella). Per il Canicattini gol di La Delfa.

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Il Cassibile, invece, riacciuffa il Real Gela due volte: in gol Giardina e Illustre e quinto risultato utile consecutivo per i biancazzurri.

Prossimo turno: il Noto in trasferta contro il Real Gela, la Megarese in casa con la Sommatinese mentre l’Atletico Megara gioca in trasferta contro il Frigintini. Chiudono Canicattini in casa con il Qal’At e il Cassibile in trasferta contro il Santa Croce.

Prima, però, c’è l’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione. Si gioca mercoledì 28: derby tra Canicattini e Cassibile, il Noto riceve il Santa Croce.