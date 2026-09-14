Promozione, il calendario di Cassibile Fontane Bianche, Atl. Megara e Megarese

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Il calendario del Girone D di Promozione è ufficiale. Con il Comunicato Ufficiale numero 75 del 14 settembre 2026 prende forma il percorso delle cinque formazioni della provincia di Siracusa inserite nello stesso raggruppamento: Noto FC 2021, Città di Canicattini, S.S. Megarese, Atletico Megara 1908 e Cassibile Fontane Bianche.

L’esordio, fissato per il 27 settembre, propone subito due derby. Al “Fontana” di Augusta sarà sfida tra Atletico Megara 1908 e Cassibile Fontane Bianche, mentre il Città di Canicattini ospiterà la S.S. Megarese. Debutto esterno, invece, per il Noto FC 2021, atteso sul campo del Qal At.

Alla seconda giornata, in programma il 4 ottobre, i granata del Noto faranno il loro esordio casalingo contro l’Atletico Megara. Il Cassibile Fontane Bianche riceverà il Ragusa Boys, la S.S. Megarese affronterà in casa il Real Gela, mentre il Città di Canicattini sarà impegnato in trasferta contro la Pro Ragusa.

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Il calendario propone diversi altri confronti tra le squadre siracusane. Il primo sarà quello tra Città di Canicattini e Cassibile Fontane Bianche, in programma alla quinta giornata, il 18 ottobre. Alla settima giornata il Noto affronterà il Città di Canicattini, mentre l’8 novembre, all’ottava giornata, sarà la volta di Atletico Megara-Città di Canicattini.

L’11 novembre, nella nona giornata, la S.S. Megarese ospiterà il Cassibile Fontane Bianche. Una settimana più tardi, il 15 novembre, il Noto riceverà la Megarese. Alla 12ª giornata, il 29 novembre, spazio all’atteso derby tutto augustano tra Atletico Megara 1908 e S.S. Megarese.

Il calendario riserva un altro confronto provinciale alla 14ª giornata, il 13 dicembre, con Noto-Cassibile Fontane Bianche.

Per il Noto FC 2021 l’avvio sarà dunque caratterizzato da un’immediata serie di impegni significativi. Dopo la trasferta inaugurale, arriverà l’Atletico Megara al Peppino Rizza, quindi la trasferta a Ragusa. Nella seconda parte del girone d’andata i granata affronteranno, tra le altre, Frigintini, Real Gela, Pro Ragusa e Casmenarumcomiso, prima del derby con il Cassibile e della trasferta conclusiva a Enna.

Il Città di Canicattini partirà con due derby consecutivi contro Megarese e, successivamente, affronterà la Pro Ragusa. Tra gli appuntamenti più attesi anche le sfide con Noto, Atletico Megara e Frigintini, prima della trasferta di Barrafranca che chiuderà l’andata.

Doppio derby immediato per l’Atletico Megara, che dopo il Cassibile affronterà il Noto. Nel prosieguo del girone ci saranno gli impegni con Serradifalco, Canicattini e Real Gela, quindi la stracittadina con la Megarese alla 12ª giornata e la trasferta conclusiva a Comiso.

La S.S. Megarese inizierà contro il Canicattini e alla seconda giornata ospiterà il Real Gela. Nel calendario degli augustani figurano poi le sfide con Pro Ragusa, Cassibile, Noto e Atletico Megara, prima della chiusura casalinga contro il Frigintini.

Infine, il Cassibile Fontane Bianche avrà un avvio particolarmente impegnativo, con Atletico Megara, Ragusa Boys e Serradifalco nelle prime tre giornate. Nella parte centrale dell’andata arriveranno gli scontri con Megarese, Sommatinese, Comiso e Noto, mentre l’ultima giornata vedrà i biancazzurri impegnati all'”Ivan Tuccitto” contro il Qal At.