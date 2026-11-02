Promozione, il Cassibile lotta contro il Santa Croce. Noto corsaro, cinquina Canicattini

Sport · Girone D

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Il Noto espugna Gela, il Canicattini ne fa 5 al Qal’At e vince anche la Megarese. Sconfitta per l’Atl. Megara e per il Cassibile. Questo il resoconto dell’ultima giornata di campionato per le siracusane di Promozione

Il Noto vince agevolmente contro il Real Gela 4 a 2 in trasferta. In rete due volte Parisi, Gambuzza e Gabrielli. Canicattini straripante in casa contro il Qal’At: in rete La Delfa, doppietta per lui, Rossitto, Barressi e Ferraguto.

Cade in trasferta l’Atl. Megara contro il Frigintini (rete di Carbonaro per gli uomini di mister Moncada) così come il Cassibile che perde solo di misura contro la capolista Santa Croce.

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Festa per la Megarese: 2 a 1 alla Sommatinese con le reti di Sollano e Linares.

Prossimo turno: derby tra Atl. Megara e Canicattinese, il Noto attende il Santa Croce per la sfida tra seconda e prima della classe, la Megarese va a Comiso contro il Casmenarum e il Cassibile attende la Barrese.