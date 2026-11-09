Promozione, il Megara vince con il Canicattini. Pari Noto, sconfitte Megarese e Cassibile

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Vince l’Atletico Megara nel derby contro il Canicattini, il Noto impone il pari alla capolista Santa Croce, sconfitte per Megarese e Cassibile.

Questo il resoconto dell’ultima giornata di campionato per le siracusane di Promozione

Nell’anticipo di sabato il Megara vince contro il Canicattini 3 a 0: in rete Sinatra, Carbonaro e Fabrizio Scapellato. Piena parità tra Noto e Santa Croce davanti al pubblico delle grandi occasioni: 0 a 0 risultato finale, un’espulsione per parte (Parisi per il Noto e Yahya per il Santa Croce, entrambi poco prima della mezz’ora di gioco), un’occasione ciascuna per sbloccare la partita nel finale, il Noto con Frittitta, il Santa Croce con una traversa colpita da Sferrazza.

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La Megarese cade contro il Casmenarum Comiso in trasferta 2 a 1 (rete di Sollano ma la rimonta non arriva), mentre il Cassibile cede il passo in casa alla Barrese 1 a 0.

Si torna in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale: il Noto in trasferta contro la Barrese, il Canicattini riceve i Ragusa Boys, l’Atletico Megara in trasferta con il Real Gela, derby tra Megarese e Cassibile.